Неизвестное захоронение времён ВОВ обнаружили в Ленинградской области
Поисковые отряды при обследовании участка в городе Отрадное Ленинградской области, откуда ранее был перенесён памятник бойцам 55-й армии, нашли неизвестное захоронение, которое будет обследовано весной в рамках «Вахты Памяти», сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные власти.
Как сообщалось ранее, поисковики искали в районе перенесённого мемориала воинское захоронение времён Великой Отечественной войны. Информация о его возможном наличии была получена от участников поисковых экспедиций, проходивших в начале 2000-х годов. Сам памятник воинам 55-й армии, погибшим при обороне Ленинграда, в октябре перенесли на Ивановский пятачок в Отрадном. Этот мемориал был стихийным и не числился в реестре воинских захоронений Ленобласти, уточняла администрация Отрадного.
«Под мемориалом воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, в Отрадном останков не обнаружено. Однако в 50 метрах от памятника поисковики нашли захоронение, которое требует эксгумации и обследования», — сообщают власти Ленобласти.
По словам председателя регионального комитета по молодёжной политике Марины Григорьевой, которая курирует поисковые работы в Ленобласти, работы по вскрытию обнаруженного захоронения начнутся весной в рамках «Вахты Памяти». После того как будет определено количество захороненных, власти решат, оставить захоронение на прежнем месте или перезахоронить останки.
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