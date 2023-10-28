Неизвестное захоронение времён ВОВ обнаружили в Ленинградской области

16:15, 28 октября 2023, ПАИ

Поисковые отряды при обследовании участка в городе Отрадное Ленинградской области, откуда ранее был перенесён памятник бойцам 55-й армии, нашли неизвестное захоронение, которое будет обследовано весной в рамках «Вахты Памяти», сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные власти.

Как сообщалось ранее, поисковики искали в районе перенесённого мемориала воинское захоронение времён Великой Отечественной войны. Информация о его возможном наличии была получена от участников поисковых экспедиций, проходивших в начале 2000-х годов. Сам памятник воинам 55-й армии, погибшим при обороне Ленинграда, в октябре перенесли на Ивановский пятачок в Отрадном. Этот мемориал был стихийным и не числился в реестре воинских захоронений Ленобласти, уточняла администрация Отрадного.

«Под мемориалом воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, в Отрадном останков не обнаружено. Однако в 50 метрах от памятника поисковики нашли захоронение, которое требует эксгумации и обследования», — сообщают власти Ленобласти.

По словам председателя регионального комитета по молодёжной политике Марины Григорьевой, которая курирует поисковые работы в Ленобласти, работы по вскрытию обнаруженного захоронения начнутся весной в рамках «Вахты Памяти». После того как будет определено количество захороненных, власти решат, оставить захоронение на прежнем месте или перезахоронить останки.

