Стали известны победители конкурса «Псковские сказочники, сказители и рассказчики»

18:39, 28 октября 2023, ПАИ

Финал традиционного фестиваля-конкурса «Псковские сказочники, сказители и рассказчики» имени С. С. Гейченко прошёл в Пскове сегодня, 28 октября. Стали известны имена победителей конкурса. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.



Мероприятие, где собрались любители народной сказки из 17 районов Псковской области, состоялось на площадке областной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова Жюри и зрители оценили псковские, фольклорные, литературные, авторские сказки, а также легенды и былички.

«Приятно наблюдать, как из года в год мастерство участников растёт. Спасибо за вашу любовь к народным традициям», – обратилась к участникам фестиваля и. о. директора Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова и вручила заслуженные награды.

Звание Гран-при фестиваля жюри присудило Анне Кривенко (Тверь). В номинации «Литературная сказка» лауреатами I степени стали Анастасия Шаповал (Локнянский район), Виктор Белов (Порховский район), дуэт Елена Заверняева и Инна Фоменкова (Куньинский район), уличный театр «Кавардак» (Опочецкий район), Валентина Минина (Бежаницкий район), детский театральный коллектив «Колорит» (Новоржевский район). В этой же номинации лауреатом II степени стал Дмитрий Тыщенко (Бежаницкий район), а лауреатами III степени – Татьяна Иванова (Дновский район), театральное любительское объединение «Лицедеи» (Себежский район), а также Злата Захарова (Локнянский район), Егор Маруев (Невельский район), Фёдор Михайлов (Псков).

В номинации «Фольклорная сказка» жюри присудило победу фольклорному ансамблю «Веселушки» (Печорский район), Елене Павловой (Порховский район), дуэту Анастасии Поповой и Максима Новикова (Псков). Второе место у Захара Новикевича (Локнянский район). Лауреатом III степени стала Арина Мащенкова (Невельский район).

В номинации «Псковская сказка» места распределились следующим образом: лауреаты I степени – Анна Гринчишина (Пушкинские Горы), Вера Соколова (Опочецкий район), Даниил Афанасьев (Опочецкий район). Лауреаты II степени – Алиса Сергеева (Псков), Александра Трусковская (Псков), Ксения Доморад (Псков), Виктория Баринова (Псков). Лауреатами III степени стали Татьяна Никулина (Усвятский район), Мария Иванова (Псков), Михаил Гаврилица (Псков), София Сазонова (Псков).

В номинации «Авторская сказка» лауреатом III степени признана Алёна Петрова (Невельский район).