День вневедомственной охраны Росгвардии отмечают в России

10:08, 29 октября 2023, ПАИ

29 октября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии).

В России вневедомственная охрана – государственная военизированная служба – является структурным подразделением национальной гвардии России (которая была создана в 2016 году), осуществляет охрану объектов, подлежащих обязательной охране, особо важных и режимных объектов, предоставляет услуги по охране объектов всех форм собственности, а также квартир и других мест хранения личного имущества граждан, стоит на страже государственной и частной собственности, общественного порядка и безопасности соотечественников.

История вневедомственной охраны ведёт отсчёт с 29 октября 1952 года, когда Совет Министров СССР принял постановление «Об использовании в промышленности, строительстве и других отраслях народного хозяйства работников, высвобождающихся из охраны, и мерах по улучшению дела организации охраны хозяйственных объектов министерств и ведомств».

Этим актом было установлено, что при органах внутренних дел в республиках, краевых и областных центрах, а также в крупных городах республиканского, краевого и областного подчинения создаётся вневедомственная наружная сторожевая охрана, в обязанности которой входит охрана хозяйственных объектов, независимо от их ведомственной принадлежности.

Именно определение «независимо от их ведомственной принадлежности» дало вневедомственной охране МВД России такое необычное, на первый взгляд, название. Накопленный c 1952 года опыт работы доказал эффективность деятельности подразделений вневедомственной охраны как при защите объектов, так и в борьбе с преступностью, обеспечении общественного порядка в городах и других населённых пунктах.

По данным за 2021 год, под защитой подразделений вневедомственной охраны находилось более 877 тысяч мест проживания и хранения имущества граждан и около 390 тысяч объектов различных категорий и форм собственности на всей территории России. Благодаря совершенствованию стратегии и тактики противодействия криминалу силами нарядов групп задержания выявляются десятки тысяч преступлений.

До апреля 2016 года вневедомственная охрана подчинялась Министерству внутренних дел РФ, а после создания в России в 2016 году Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) подразделения вневедомственной охраны вошли в её состав.



29 октября исполняется 71 год со дня образования подразделений вневедомственной охраны Росгвардии



Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотова поздравил личный состав и ветеранов ведомства с 71-й годовщиной образования подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации.



С профессиональным праздником личный состав и ветеранов самой многочисленной службы Росгвардии поздравил директор Федеральной службы

войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии, генерал армии Виктор Золотов.



«С момента создания ваши подразделения на высоком профессиональном уровне решают ответственные задачи по надежной защите объектов от преступных посягательств, профилактике террористических угроз в отношении критически важных для государства инфраструктурных проектов, предупреждению и пресечению правонарушений на улицах наших городов, чем по праву заслужили звания важнейшего элемента системы национальной безопасности», - отметил Виктор Золотов.

По его словам, подразделения вневедомственной охраны продолжают наращивать свой потенциал, ориентируясь на развитие своих технических возможностей и внедрение современных технологий в интересах повышения доступности и качества охранных услуг.

«Ежедневно заступая на посты и маршруты патрулирования, личный состав подразделений вневедомственной охраны демонстрирует исключительную решительность, профессионализм, а также готовность незамедлительно прийти на помощь оказавшимся в беде людям, нередко рискуя собственной жизнью. И, конечно, оставаясь верными многолетним традициям и базовым принципам службы, сегодня сотрудники вневедомственной охраны в составе сплоченного коллектива войск национальной гвардии вносят заметный вклад в достижение целей специальной военной операции, обеспечивая в непростых условиях выполнение задач по охране правопорядка и защите объектов на территории новых субъектов нашей страны. Благодарю всех сотрудников, работников и ветеранов вневедомственной охраны Росгвардии за вашу ответственную службу и добросовестный труд на благо нашей любимой Родины», - подытожил Виктор Золотов.

