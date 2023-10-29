Сюжет о Пскове показали в программе «Непутёвые заметки» на Первом канале

14:14, 29 октября 2023, ПАИ

Сюжет о Пскове и окрестностях показали в эфире Первого канала 29 октября. 14-минутный выпуск вошёл в программу «Непутёвые заметки».

«Оказавшись на псковской земле, мы начнем наше с ней знакомство с одним из древнейших русских городов – Пскова. Этот древний город с его знаменитым Кремлем, старинными церквями и окружающими Псков монастырями можно назвать музеем под открытым небом. И это одно из знаковых мест в нашей истории», - отметил ведущий программы Дмитрий Крылов.

Зрители узнали об истории возникновения Пскова, о княгине Ольге, Псковском вече и о том, для чего псковской крепости понадобилось сразу пять укреплённых колец стен.

В программу также включили рассказ Снетогорском монастыре и его фресках XIV века, о старейшем в России Псковском музее-заповеднике и сокровищах, которые могут увидеть экскурсанты, побывавшие здесь.

Съёмочная группа побывала и в ландшафтном парке в Ореховно в Пустошкинском районе. Дмитрий Крылов сравнил его красоту с голландским королевским парком Кёкенхоф и лондонским Гайд-парком.

Также зрителям показали берег Чудского озера с монументом Александру Невскому и дружине в деревне Самолва Гдовского района. Однако в закадровом тексте Дмитрий Крылов ошибочно сообщил, что памятник находится на горе Соколиха. Памятник Александру Невскому есть и на Соколихе, но на кадрах в «Непутёвых заметках» был монумент именно из Самолвы.

В заключение Дмитрий Крылов сообщил, что готовятся ещё несколько выпусков о Пскове и области и попрощался: «Пока-пока! Ваш пскопской Д. К.!»