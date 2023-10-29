Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сюжет о Пскове показали в программе «Непутёвые заметки» на Первом канале

Сюжет о Пскове и окрестностях показали в эфире Первого канала 29 октября. 14-минутный выпуск вошёл в программу «Непутёвые заметки».

«Оказавшись на псковской земле, мы начнем наше с ней знакомство с одним из древнейших русских городов – Пскова. Этот древний город с его знаменитым Кремлем, старинными церквями и окружающими Псков монастырями можно назвать музеем под открытым небом. И это одно из знаковых мест в нашей истории», - отметил ведущий программы Дмитрий Крылов.

Зрители узнали об истории возникновения Пскова, о княгине Ольге, Псковском вече и о том, для чего псковской крепости понадобилось сразу пять укреплённых колец стен.

В программу также включили рассказ Снетогорском монастыре и его фресках XIV века, о старейшем в России Псковском музее-заповеднике и сокровищах, которые могут увидеть экскурсанты, побывавшие здесь.

Съёмочная группа побывала и в ландшафтном парке в Ореховно в Пустошкинском районе. Дмитрий Крылов сравнил его красоту с голландским королевским парком Кёкенхоф и лондонским Гайд-парком. 

Также зрителям показали берег Чудского озера с монументом Александру Невскому и дружине в деревне Самолва Гдовского района. Однако в закадровом тексте Дмитрий Крылов ошибочно сообщил, что памятник находится на горе Соколиха. Памятник Александру Невскому есть и на Соколихе, но на кадрах в «Непутёвых заметках» был монумент именно из Самолвы.

В заключение Дмитрий Крылов сообщил, что готовятся ещё несколько выпусков о Пскове и области и попрощался: «Пока-пока! Ваш пскопской Д. К.!»

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 октября 2023

Сюжет о Пскове показали в программе «Непутёвые заметки» на Первом канале
29 октября 2023

Завершена реконструкция 12-километрового участка дороги Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском районе
29 октября 2023

Названы самые популярные у экотуристов регионы России
29 октября 2023

Эксперты составили портрет идеального водителя
29 октября 2023

День автомобилиста отмечается в России сегодня
28 октября 2023

Митрополит Псковский и Порховский Арсений возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре
28 октября 2023

ФОТОФАКТ. «Подморозовики» находят грибники в псковских лесах
28 октября 2023

Для псковского и печорского филиалов «Дружины» провели очередную тренировку

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...