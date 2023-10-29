90-летие колхоза «Нива» отметили в Красногородском районе

19:49, 29 октября 2023, ПАИ

90-летие сельскохозяйственного производственного кооператива «Нива» отметили в Красногородском районе, пишет газета «Заря».



Фото: Светлана Павлова, газета «Заря»



Фото: Светлана Павлова, газета «Заря»



Фото: Светлана Павлова, газета «Заря»



Фото: Светлана Павлова, газета «Заря»



Фото: Светлана Павлова, газета «Заря»



Фото: Светлана Павлова, газета «Заря»



Фото: Светлана Павлова, газета «Заря»



Фото: Светлана Павлова, газета «Заря»



Фото: Светлана Павлова, газета «Заря»



Фото: Светлана Павлова, газета «Заря»



















СПК «Нива» (в прошлом – колхоз «Память Ильича») хорошо известен в районе своей славной историей и нынешними достижениями, отметили в газете.

На праздновании гости собрались в сельском клубе деревни Ночево. «Сельские работники – доярки и пастухи, водители и трактористы, агрономы и животноводы, ветеринары и зоотехники, специалисты и бухгалтера – принимали поздравления и творческие подарки от коллектива Красногородского районного Дома культуры», – рассказали в газете.

Слова благодарности за нелёгкий труд также прозвучали от главы Красногородского района Валентины Понизовской. Она вручила председателю СПК «Нива» Екатерине Григорьевой благодарственное письмо районной администрации за неоценимый вклад в социально-экономическое развитие района. В свою очередь, Екатерина Григорьева вручила подарки труженикам кооператива.

Праздник закончился дружеским застольем и праздничными угощениями.