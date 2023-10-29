Александр Котов: Без работы транспортного сектора невозможно устойчивое развитие территорий

21:44, 29 октября 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей Псковской области, работников и ветеранов автотранспортных предприятий региона с Днём автомобилиста, сообщили ПАИ в пресс-службе областного Собрания.

День автомобилиста – это один из самых массовых праздников, подчеркнул Александр Котов. «В современном мире транспорт является участником любой логистической цепочки – абсолютно все сферы нашей жизни так или иначе связаны с пассажирскими и грузовыми перевозками. Этот труд очень нужен и востребован обществом. Без эффективной работы транспортного сектора невозможно устойчивое развитие территорий, совершенствование любого бизнеса, комфортная повседневная жизнь граждан», – сказал он.

В Псковской области повышению качества и безопасности пассажирских перевозок уделяется особое внимание – благодаря совместным усилиям региональной власти и коллективов автотранспортных предприятий обновляется подвижной состав, проводится реконструкция инфраструктуры, расширяется маршрутная сеть, внедряются цифровые технологии, подчеркнул Александр Котов.

Председатель Собрания пожелал псковским автомобилистам безаварийных поездок, удачи и благополучия.