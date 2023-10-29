Названа пища, снижающая риск деменции и болезней сердца

23:53, 29 октября 2023, ПАИ

Употребление богатых полифенолами продуктов может защитить от болезней сердца и Альцгеймера, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на The Conversation.

Полифенолы содержатся в продуктах растительного происхождения и морских водорослях.

Ещё в XX веке было обнаружено, что полифенолы являются антиоксидантами, то есть могут противодействовать вредным свободным радикалам в организме, которые способствуют развитию атеросклероза, рака, диабета и повышают риск инфарктов и инсультов. В растениях обнаружили более восьми тысяч различных полифенольных соединений. Они вырабатывают полифенолы для защиты от засухи и солнечного излучения.

Последние исследования показали, что полифенолы поддерживают кишечный микробиом, способствуют улучшению чувствительности к инсулину и уменьшают воспаление. Это наблюдалось не только в лабораторных условиях, но и в многочисленных клинических испытаниях с участием людей. Кроме того, полифенолы уменьшают воспаление, связанное с повышенным риском деменции и депрессии.

При этом The Conversation отмечает, что ещё предстоит изучить множество аспектов употребления полифенолов с пищей, поскольку не все люди реагируют на них одинаково.