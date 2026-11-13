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Общество

В Пскове открыли выставку об утраченной лютеранской кирхе Святого Иакова

В Мемориальном музее-квартире Ю. П. Спегальского представили десятый раздел выставочного проекта «Невосстановленные памятники Пскова». Новая экспозиция посвящена лютеранской кирхе Святого Иакова – утраченному памятнику церковной архитектуры, который был разрушен в годы Великой Отечественной войны.

  • Псковская кирха
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Псковская кирха
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Псковская кирха
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Псковская кирха
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Псковская кирха
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Основу выставки составили редкие книги и архивные документы второй половины XIX – начала XX века из собрания Псковского музея-заповедника. Большинство материалов написано на немецком и латышском языках. Они рассказывают о жизни многонациональной лютеранской общины, в которую входили немцы, латыши и эстонцы.

Среди экспонатов – переписка прихода за 1879–1896 годы, записи о рождении и крещении за 1916–1918 годы, документы о заключении браков, богослужебные песенники, школьные издания и художественная литература из библиотек кирхи, евангелической общины и прогимназии при храме.

История псковской лютеранской общины началась в 1783 году, когда проживавшие в городе немцы учредили евангелическо-лютеранский приход. Первую кирху посвятили апостолам Петру и Павлу, однако к середине XIX века здание пришло в аварийное состояние. На его месте построили новый храм – кирху Святого Иакова. Её заложили 20 мая 1868 года, а освятили 21 июня 1870 года. Здание возвели из кирпича в неоготическом стиле.

Кирха была не только религиозным центром, но и важной частью общественной жизни Пскова. При приходе действовали женская прогимназия, богадельня, просветительские общества и похоронная касса. Храм объединял несколько национальных общин, а вместимостью около 500 человек не мог охватить всех прихожан, число которых в городе достигало нескольких тысяч.

В 1936 году приход ликвидировали, а в годы Великой Отечественной войны кирха была разрушена. Позднее здание разобрали. Сейчас на этом месте находится Анастасиевский сквер. О лютеранском наследии напоминает бывший общинный дом на улице Некрасова, 26, а также памятный знак на территории бывшего немецкого кладбища, установленный в 1994 году общиной города-побратима Нойса.

Выставку подготовили при участии Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева, Государственного исторического музея и музея-заповедника «Петергоф». Партнёры предоставили электронные копии фотографий, документов и архитектурных чертежей, использованных при оформлении экспозиции.

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