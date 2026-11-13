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Общество

Каждый третий пскович считает, что повышать квалификацию нужно ежегодно

Большинство экономически активных жителей Пскова считают необходимым регулярно обновлять профессиональные знания. При этом наиболее распространённый вариант – проходить дополнительное обучение раз в год. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Фото: ПАИ

Ежегодные курсы предпочитают 30% участников исследования, ещё 23% считают, что учиться нужно несколько раз в год. Обновлять знания раз в два-три года готовы 21% опрошенных, раз в четыре-пять лет – 6%, а раз в шесть – десять лет – 2%. При этом 7% респондентов уверены, что в их профессиональной сфере ничего не меняется и дополнительное обучение не требуется.

Женщины чаще мужчин выступают за постоянное повышение квалификации. Также готовность регулярно учиться зависит от возраста: среди респондентов младше 35 лет такой позиции придерживаются 54%, в возрастной группе от 35 до 45 лет – 50%, а среди тех, кому больше 45 лет, – 45%.

Псковичи со средним профессиональным образованием чаще обладателей высшего образования готовы проходить обучение несколько раз в год.

Зависимость от уровня дохода тоже прослеживается: больше всего сторонников регулярного повышения квалификации оказалось среди горожан с зарплатой от 100 до 150 тысяч рублей. Их доля выше, чем среди тех, кто зарабатывает менее 100 тысяч или более 150 тысяч рублей.

Среди представителей наиболее распространённых профессий чаще других за регулярное обучение выступают главные бухгалтеры – 76%. В числе сторонников постоянного повышения квалификации также бухгалтеры (68%), маркетологи, менеджеры по работе с клиентами и менеджеры по продажам (по 63%), а также аналитики (58%).

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Каждый третий пскович считает, что повышать квалификацию нужно ежегодно

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