В «Михайловском» укрыли от дождей могилы бывших владельцев Тригорского

10:24, 13 ноября 2026, ПАИ

Сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» вчера, 12 ноября, укрыли специальными защитными футлярами надгробные плиты на мемориальном кладбище бывших владельцев Тригорского на городище Воронич. Как рассказали ПАИ в заповеднике, эту работу музейщики выполнили накануне затяжных дождей, которые синоптики обещают пушкиногорцам уже с середины следующей недели.

В «Михайловском» напомнили, что на Ворониче, у восточной алтарной стены церкви во имя Святого Георгия (Егорьевской церкви) погребены Александр Вындомский и его внук Алексей Вульф – младший приятель ссыльного поэта. Их могилы находятся под общим памятником – белым мраморным крестом. Рядом под мраморной могильной плитой покоится прах второго мужа Прасковьи Осиповой (урождённой Вындомской, в первом браке Вульф), владевшей Тригорским в те годы, когда в Святогорье – по собственной воле или «ссылочным невольником» – приезжал Пушкин. Сама Прасковья Александровна похоронена тут же, рядом с супругом, под такой же мраморной плитой.

Напомним, что буквально несколько дней назад, 6 ноября, музейщики «Михайловского» укрыли специальными защитными футлярами памятник на могиле поэта и надгробные плиты его предков в Святогорском Свято-Успенском монастыре в посёлке Пушкинские Горы.