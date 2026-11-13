Школа № 13 в Пскове отмечает 75-летие

09:56, 13 ноября 2026, ПАИ

Псковская школа № 13 празднует 75-летний юбилей. За три четверти века учебное заведение выпустило около девяти тысяч учеников. Об этом в своем канале в MАХ сообщил глава Пскова Станислав Стармолотов.

Он отметил, что школа сохраняет преемственность поколений и исторические традиции, одновременно внедряя новые подходы к обучению.

«Семь с половиной десятилетий школа № 13 остаётся местом, где инновации не отменяют традиций, а память о её истории продолжает жить в учреждении», – написал Станислав Стармолотов.

Глава города поздравил коллектив, учеников и выпускников с юбилеем и предложил посмотреть видеоролик, посвящённый истории учебного заведения.