Школа № 13 в Пскове отмечает 75-летие
Псковская школа № 13 празднует 75-летний юбилей. За три четверти века учебное заведение выпустило около девяти тысяч учеников. Об этом в своем канале в MАХ сообщил глава Пскова Станислав Стармолотов.
Он отметил, что школа сохраняет преемственность поколений и исторические традиции, одновременно внедряя новые подходы к обучению.
«Семь с половиной десятилетий школа № 13 остаётся местом, где инновации не отменяют традиций, а память о её истории продолжает жить в учреждении», – написал Станислав Стармолотов.
Глава города поздравил коллектив, учеников и выпускников с юбилеем и предложил посмотреть видеоролик, посвящённый истории учебного заведения.
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