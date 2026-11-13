Почему диабет у детей «молодеет» и как распознать болезнь, расскажет эндокринолог в программе «Анамнез»

10:17, 13 ноября 2026, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 13 ноября, в 14:00. Гостем программы станет врач-эндокринолог, заведующий детским эндокринологическим отделением Детской областной клинической больницы Олег Соловьёв. Речь пойдёт о сахарном диабете у детей.

Почему диабет «молодеет», чем отличаются 1-й и 2-й типы и правда ли, что болезнь вызывает сладкое. Первые тревожные сигналы: как отличить обычную усталость и жажду от дебюта заболевания и не допустить кетоацидоза. Инсулиновые помпы, системы мониторинга глюкозы и «Школа диабета» – как современные технологии помогают жить без жёстких запретов. Как подготовить ребёнка к школе и спортивным секциям, помочь подростку принять диагноз и избежать главных ошибок в контроле сахара.

Об этом и не только – в эфире программы «Анамнез» в пятницу, 13 ноября, в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».