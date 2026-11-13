Зима пришла в районы Псковской области
Первый снег выпал в районах Псковской области сегодня, 13 ноября.
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Фото: газета «Плюсский край»
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Фото: газета «Плюсский край»
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Фото: газета «Плюсский край»
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Фото: газета «Плюсский край»
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Фото: газета «Плюсский край»
Приход зимы наблюдают жители Плюсского, Стругокрасненского и Порховского районов. Также сегодня первый снег выпал и в Пскове.
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Фото: газета «Струги»
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Фото: газета «Струги»
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Фото: газета «Струги»
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Фото: газета «Струги»
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Фото: газета «Струги»
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Фото: газета «Струги»
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Фото: газета «Струги»
Напомним, по данным синоптиков, сегодня в регионе ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Кроме того, на дорогах местами будет гололедица.
В региональном МЧС из-за ухудшения погодных условий рекомендуют автовладельцам перейти на зимнюю резину.