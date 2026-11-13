Зима пришла в районы Псковской области

10:10, 13 ноября 2026, ПАИ

Первый снег выпал в районах Псковской области сегодня, 13 ноября.



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»









Приход зимы наблюдают жители Плюсского, Стругокрасненского и Порховского районов. Также сегодня первый снег выпал и в Пскове.



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»













Напомним, по данным синоптиков, сегодня в регионе ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Кроме того, на дорогах местами будет гололедица.

В региональном МЧС из-за ухудшения погодных условий рекомендуют автовладельцам перейти на зимнюю резину.