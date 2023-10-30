День инженера-механика отмечают в России сегодня

07:12, 30 октября 2023, ПАИ

Работники инженерно-технических специальностей различных отраслей промышленности в России отмечают свой профессиональный праздник сегодня, 30 октября. Начало празднованию положил приказ Главкома ВМФ от 1996 года. Но отсчет принято вести с 1854 года, когда в Российском флоте был образован корпус инженеров-механиков, а подготовкой этих специалистов занималось техническое училище морского ведомства в Кронштадте, пишет calend.ru.

Инженером-механиком называют специалиста с высшим техническим образованием в области проектирования, конструирования и эксплуатации технологического оборудования. Но в действительности к специалистам данной профессии предъявляются более высокие и разносторонние требования.

Инженер-механик является самой востребованной обществом профессией, также это самая универсальная и самая востребованная специальность среди инженеров. Инженеры-механики создают технологическое пространство и создают высокие технологии.

В России эта профессия всегда пользовалась уважением и любовью. Ведь недаром одним из народных героев является лесковский Левша, а имя известного механика-самоучки Ивана Кулибина даже стало именем нарицательным для обозначения любого русского инженера-изобретателя.