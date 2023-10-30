Женщина и маленький ребёнок пострадали в результате ночного ДТП в Пскове

09:38, 30 октября 2023, ПАИ

В результате столкновения автомобилей Opel Astra и Mercedes ребёнок и женщина госпитализированы после ДТП в Пскове. ДТП произошло на улице Максима Горького, у дома № 25, сегодня ночью, 20 октября. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В Opel Astra находились 3-летний ребенок и 29-летняя женщина. Они отправились в больницу.

По словам очевидцев, водитель Mercedes находился в алкогольном опьянении. На месте работали медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.