Четырёх нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

11:22, 30 октября 2023, ПАИ

Четырёх нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, задержали на территории Пскова и Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 27 октября около 5:00 у дома на улице Коммунальной в Пскове полицейские остановили для проверки автомобиль «Лада». Выяснилось, что им управлял 20-летний нетрезвый пскович.

Ночью 27 октября по Крестовскому шоссе в Пскове на автомобиле ВАЗ-2114 ехал 22-летний житель Острова. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером 28 октября на дороге Неёлово – Печоры Псковского района полицейские остановили для проверки автомобиль «Лада». За рулём находился 52-летний пскович, который тоже был в состоянии опьянения.

А ночью 29 октября по улице Владимирской в деревне Родина Псковского района на автомашине «Киа» ехал нетрезвый 30-летний пскович.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

В ведомстве также напомнили, что в соответствии со статьёй 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.