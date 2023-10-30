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Политика

Иван Белугин избран главой Локнянского муниципального округа

На очередной сессии Собрания депутатов Локнянского муниципального округа первого созыва главой Локнянского муниципального округа подавляющим большинством избран Иван Белугин, сообщает издание «Восход».

Главой Локнянского муниципального округа избран Иван Белугин. Фото: газета "Восход"

Для тайного голосования по итогам конкурса были предложены две кандидатуры: заместителя главы администрации Локнянского района Ивана Белугина и главы администрации Новосокольников Николая Наумова.

Кандидаты выступили со своим видением основных направлений деятельности на должности главы муниципального округа, ответили на вопросы. Затем состоялось тайное голосование. В итоге 13 депутатов из 15 проголосовали за кандидатуру Ивана Белугина.

Депутаты поблагодарили бывшую главу муниципалитета Нину Степанову за работу.

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