Депутаты утвердили штатную численность аппарата Заксобрания Псковской области

13:58, 15 октября 2026, ПАИ

Штатную численность аппарата Заксобрания Псковской области утвердили депутаты на сессии в четверг, 15 октября.

Согласно принятому постановлению, предельная численность сотрудников аппарата составит 34 единицы, из которых 33 человека – государственные гражданские служащие.

Две дополнительные штатные единицы вводятся в аппарат, чтобы обеспечить деятельность появившегося в структуре Заксобрания комитета по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту.

В региональном парламенте отметили, что введение двух новых единиц в аппарате новых затрат за собой не влечёт.