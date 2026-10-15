Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Депутаты утвердили штатную численность аппарата Заксобрания Псковской области

Штатную численность аппарата Заксобрания Псковской области утвердили депутаты на сессии в четверг, 15 октября.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Согласно принятому постановлению, предельная численность сотрудников аппарата составит 34 единицы, из которых 33 человека – государственные гражданские служащие.

Две дополнительные штатные единицы вводятся в аппарат, чтобы обеспечить деятельность появившегося в структуре Заксобрания комитета по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту.

В региональном парламенте отметили, что введение двух новых единиц в аппарате новых затрат за собой не влечёт.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

15 октября 2026

Депутаты Заксобрания приняли план законотворческой деятельности на второе полугодие
15 октября 2026

Депутаты утвердили штатную численность аппарата Заксобрания Псковской области
15 октября 2026

Наталья Мельникова досрочно сложила полномочия депутата Заксобрания Псковской области
15 октября 2026

Главу Пскова будут избирать из кандидатур губернатора
12 октября 2026

Внеочередная сессия Заксобрания Псковской области назначена на 15 октября
10 октября 2026

Депутат Алексей Севастьянов встретился с жителями военного городка в Крестах
07 октября 2026

Станислав Стармолотов обсудил с Антоном Морозом развитие Пскова
06 октября 2026

Станислав Стармолотов обсудил с депутатами развитие округов Пскова и поддержку ТОС

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...