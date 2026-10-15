Депутаты утвердили штатную численность аппарата Заксобрания Псковской области
Штатную численность аппарата Заксобрания Псковской области утвердили депутаты на сессии в четверг, 15 октября.
Согласно принятому постановлению, предельная численность сотрудников аппарата составит 34 единицы, из которых 33 человека – государственные гражданские служащие.
Две дополнительные штатные единицы вводятся в аппарат, чтобы обеспечить деятельность появившегося в структуре Заксобрания комитета по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту.
В региональном парламенте отметили, что введение двух новых единиц в аппарате новых затрат за собой не влечёт.
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