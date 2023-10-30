«Оставь меня, старушка, я в печали!»: псковские випы поделились рецептами спасения от осенней хандры

17:30, 30 октября 2023, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали, бывает ли у них сезонная хандра, как они с ней борются, как использовать технику спасения от хандры, почему иногда полезно пропадать со связи и чем хороши прогулки в одиночестве.

Врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков:

– Никогда не задумывался: «А не хандрю ли я часом?». Есть чем заняться, чтобы отвлечься от подобных мыслей – работа, семья, родные, близкие, хобби. Хандрить некогда. Спасаться надо позитивным мышлением. Для этого в голове должны быть важные и интересные затеи, которые греют душу. Это самый надёжный инструмент.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко:

– У меня всегда настолько мало времени, что я не знаю такого слова «хандра». У меня много планов, много задач, много идей, мыслей. Для меня самое лучшее лекарство – работа.

С медицинской точки зрения за хандрой могут скрываться сложные, серьезные заболевания, с которыми нужно идти к врачу. Поэтому лично я хандрой не страдаю и не желаю никому хандру иметь.

Главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов:

– У меня с ней (хандрой. – Ред.) никак. Комитет по здравоохранению в любое время обеспечивает полное отсутствие хандры. У меня так много задач и так мало времени на реализацию, что некогда хандрить. А в свободное время у меня есть спиннинг, есть корзинка, и я с удовольствием уезжаю в лес, ловлю рыбу, собираю грибы, отдыхаю, наслаждаюсь природой. Мне этого вполне достаточно.

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев:

– Обычно я не хандрю, не замечал за собой такого. Но в этом году отметил резкий переход от теплого лета в холода. Не то чтобы это хандра, но как-то резко пришлось сменить одежду на более тёплую. Было не очень комфортно.

Председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова:

– Если очень хочется развеяться и поднять настроение, то я с семьей еду куда-то в путешествие в выходной день. Едем, гуляем, развлекаемся. Тем более есть где с детьми погулять и отдохнуть.

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева:

– У меня просто времени нет на хандру, у меня настолько творческие и активные сотрудники, что у них все время изобилие инициатив, поэтому никак не получается хандрить.

Главный инженер – заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова:

– Из всех времен года я больше всего люблю осень. Исходя из того, что осень – мое любимое время года, ни о какой осенней хандре речи вообще не идет. А в силу занятости на работе хандра мне незнакома и в другие сезоны. Времени взгрустнуть просто не хватает. Помимо работы, еще есть личные задачи, дети, дом. Поэтому на грусть, хандру и на какие-то такие глупости у меня времени нет. Зима прекрасна снегом, весна прекрасна зеленью, лето прекрасно отдыхом, а осень просто красивая.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин:

– Хандра осенняя меня не беспокоит, может, это связано с тем, что в начале сентября у меня день рождения. Поэтому мысли позитивные, эмоции тоже. Последние пять лет я стараюсь брать отпуск именно в середине сентября, поэтому во время отдыха у меня происходит плавный переход от тепла к заморозкам, на позитиве. Вообще осень – это грибы, ягоды, рыбалка, сбор урожая. Эти хлопоты скрашивают этот сезон, поэтому и хандра не беспокоит.

Заместитель директора по экономике и финансам ООО «Синтез Технолоджи» Татьяна Петухова:

– У меня нет никакой хандры, зато есть двое маленьких детей, которые не дают мне скучать и думать: «Ой, сегодня дождь». Приходится находить какие-то развлечения. В течение рабочей недели увлекает работа, тем более производство у нас интересное. Каждый день что-то читаешь, вычитываешь, и новости, чему-то учишься. Времени нет грустить и хандрить.

Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова:

– Есть очень хороший радикальный метод борьбы с хандрой: уехать туда, где тепло. Великолепный вообще вариант, но не всегда реализуемый. Поэтому спасает работа, чтобы не успевать хандрить. Ну и, конечно, дома – кофе, мягкая собачка, какой-нибудь сериал хороший, добрый, душевный. Нужно слушать себя, иногда прогулка по осеннему городу с самой собой тоже помогает.

Заместитель главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Марина Заходнова:

– Мой рецепт – это побыть в одиночестве, отключить все телефоны, все источники информации и послушать себя. Иногда 15 минут хватает. Но это тяжело, потому что зависимость от гаджетов присутствует, хочется всё время схватить. Еще один вариант – музыка. Причём музыка без слов: классика или современная электронная музыка. Мне очень заходит. 20 минут послушаешь – и хватает. Ну и я занимаюсь йогой. Полтора часа занятий и размышлений только о себе и о своем теле очень помогают.

Заведующая отделом коммуникационных и общественных проектов Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Гайдук:

– У меня есть техника, которая мне очень нравится. Первое. Пять вещей, которые ты можешь увидеть. Можно посмотреть на красивый лист осенний, посмотреть фильм красивый, классный, можно посмотреть на красивую брошь, на красивую девушку или юношу. Второе. Четыре вещи, которые ты можешь потрогать. Это может быть животное, ткань, то, что принесет тебе удовольствие. Третье. Три вещи, которые ты можешь услышать: шуршание листьев, треск огня. Затем две вещи, которые ты можешь понюхать, и одна вещь, которую ты можешь попробовать. Если помнить про эту технику, она очень хорошо помогает и успокаивает, особенно когда приходишь домой уставшая.