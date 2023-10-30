Псковичи остались без денег после общения с мошенниками в соцсетях

15:34, 30 октября 2023, ПАИ

Жители Пскова, Великих Лук, Новоржева, Псковского и Палкинского районов потеряли из-за мошенников в общей сложности около полутора миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям региона звонили незнакомцы. Они представлялись сотрудниками разных ведомств и под выдуманными предлогами якобы предотвращения незаконных попыток оформления кредитов ввели собеседников в заблуждение, после чего завладели их сбережениями. Некоторые пользователи социальных сетей не досчитались денег после неудачных попыток осуществления операций купли-продажи товаров.

«А кому-то махинаторы пообещали помочь в поисках дополнительного заработка в Сети. У других пользователей в социальных сетях злоумышленники якобы от имени их знакомых попросили одолжить им денег, которые в итоге и положили себе в карман», – отметили в ведомстве.

Таким образом, после общения с мошенниками доверчивые люди лишились в общей сложности около полутора миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, зарегистрированы также факты, когда злоумышленники под видом операторов сотовой связи и под предлогом будто бы необходимости замены сим-карт осуществляли неправомерный доступ к личным кабинетам граждан на сайте «Госуслуги».

В этой связи сотрудники полиции напоминают, о чём нужно знать, чтобы не оказаться жертвами кибермошенников:

– сотрудники банковской сферы никогда не будут запрашивать данные карты (номер карты, срок её действия, секретный код на оборотной стороне карты), так как у них уже имеется соответствующая база данных;

– ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать незнакомцам реквизиты банковской карты, а также секретный код на оборотной её стороне;

– нужно хранить ПИН-код отдельно от карты, ни в коем случае не записывать его на самой банковской карте;

– нельзя сообщать ПИН-код третьим лицам;

– необходимо избегать телефонных разговоров с подозрительными абонентами, которые представляются сотрудниками банков или других организаций и ведомств, просто класть трубку;

– никогда и никому нельзя сообщать пароли и секретные коды, которые приходят в банковском СМС-сообщении;

– нельзя покупать в интернет-магазинах товар по явно заниженной цене, так как это, скорее всего, уловка мошенников;

– никогда не стоит спешить переводить деньги, если об этом вдруг попросят сделать друзья или родственники в социальных сетях, поскольку злоумышленники нередко взламывают аккаунты пользователей. Сначала нужно связаться с этими знакомыми и узнать, действительно ли они нуждаются в финансовой помощи;

– нельзя переходить в интернете по ссылкам на неизвестные сайты.