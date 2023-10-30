Псковскому контрактнику грозит тюрьма за уклонение от службы

14:51, 30 октября 2023, ПАИ

Военнослужащего, проходящего военную службу по контракту в воинской части в Пскове, ждёт тюрьма за повторное уклонение от службы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского гарнизонного военного суда.

В июле текущего года военнослужащий самовольно оставил воинскую часть более чем на десять дней.

Суд, учитывая положительные характеристики военнослужащего, назначил ему лишение свободы условно на два года с испытательным сроком один год, в течение которого он должен был своим поведением доказать своё исправление.

Однако спустя неделю после вынесения приговора военнослужащий снова самовольно оставил место службы и скрывался от правоохранителей более месяца.

16 октября сотрудники военной полиции смогли разыскать его и доставить в военный следственный отдел СК России по Псковскому гарнизону.

18 октября Псковский гарнизонный военный суд заключил военнослужащего под стражу сроком на полтора месяца.

Теперь ему грозит наказание за преступление, предусмотренное частью 5 статьи 337 УК РФ, в виде лишения свободы сроком до десяти лет.