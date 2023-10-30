«Евродом» стал одной из первых псковских компаний по выводу своих товаров на маркетплейсы через платформу InSales Сбера

14:43, 30 октября 2023, ПАИ

На базе платформы InSales, 80 % которой принадлежит Сбербанку, предприниматели могут легко и эффективно запустить онлайн-бизнес и управлять им: создать интернет-магазин, вывести свой товар на маркетплейсы, организовать продажи в социальных сетях, товарных агрегаторах, мессенджерах, геосервисах и других электронных витринах. Таким образом, InSales становится единым окном в e-commerce для компаний, которые хотят с минимальным порогом входа организовать каналы онлайн-торговли и существенно увеличить свои продажи за счёт комплексной дистрибуции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

«Цифровые технологии активно внедряются во все сферы бизнеса, расширяя потенциал продвижения различного вида услуг и товаров. Экспертиза Сбера по выходу на платформу InSales отвечает современным потребностям бизнеса в цифровой трансформации. В первую очередь мы ориентируемся на работу с клиентами среднего и малого бизнеса. ООО «Евродом» – наш первый партнёр в Псковской области по запуску продаж на маркетплейсе через платформу по управлению онлайн-торговлей InSales. Компания является официальным представителем завода Torex в Пскове и области», – отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

«Тренд на онлайн-шопинг усиливается буквально с каждым днём. Вместо стандартного похода по магазинам псковичи всё чаще предпочитают приобрести товар, не выходя из дома. Мы увидели необходимость в организации продаж на маркетплейсах. Однако самостоятельный выход в e-commerce требует серьёзных компетенций, временных и финансовых затрат. Сотрудничество с экспертами Псковского отделения Сбера по работе на платформе InSales позволило нам решить эту проблему, и уже сегодня стальные двери Torex можно купить на онлайн-площадке Мегамаркета. Стальные двери Torex производятся из современных материалов и соответствуют мировым стандартам. Качество продукции подтверждают премии «Марка № 1 в России» и «Всероссийская марка. Знак качества XXI века», – сказал директор ООО «Евродом» Алексей Нарбеков.

Платформа InSales берёт на себя все основные технические задачи интернет-предпринимателя, включая разработку дизайна и контента сайта, администрирование, управление запасами и заказами, коммуникации с клиентами, интеграцию доставки и платёжных решений, продвижение.