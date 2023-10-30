ФК «Луки-Энергия» увёз три очка из Твери

15:52, 30 октября 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» под руководством Сергея Осадчука обыграл «Тверь» со счётом 3:1 в рамках 15-го тура первенства России среди команд второй лиги дивизиона «Б». Матч прошёл в Твери на стадионе «Юность». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

По результатам проведённой встречи «Луки-Энергия» поднялись на одну строчку в турнирной таблице и стали занимать 13-е место, обогнав красноярский «Енисей-2».

Первый гол в игре произошёл на 14-й минуте. Забитым мячом отметился Никита Шепет. Затем Даниил Шабалин удвоил преимущество великолукской команды на 75-й минуте. Точку в противостоянии поставил Никита Поляков, реализовавший пенальти на 80-й минуте. В компенсированное время футболистам «Твери» удалось отыграть один мяч.

Следующий матч ФК «Луки-Энергия» проведет на домашнем стадионе «Экспресс» 6 ноября против новгородского «Электрона».

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