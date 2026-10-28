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«Атлантикс Юнайтед» представит Псковскую область в финальном турнире чемпионата России по мини-футболу

Команда «Атлантикс Юнайтед» представит Псковскую область в финальном турнире чемпионата России по мини-футболу 8 х 8, который пройдёт в Сочи с 2 по 7 ноября. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

Фото: ПАИ

Команда завоевала путёвку на турнир, став серебряным призёром регионального этапа. Соперниками «Атлантикс Юнайтед» станут 112 мужских команд из 80 регионов страны. Северо-Запад на турнире представят 12 команд.

Мужские команды будут поделены на 32 группы. 7 ноября состоится гала-матч с участием известных российских футболистов. С 3 по 5 ноября в пресс-центре стадиона «Фишт» пройдёт образовательный семинар Академии РФС для сотрудников региональных федераций футбола.

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