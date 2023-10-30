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Экономика

Более 1200 домов построено в Псковской области с начала года – Росреестр

Свыше 1 200 домов построили псковичи за девять месяцев текущего года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Псковской области.

В частности, сентябре 2023 года на кадастровый учёт поставлено 176 жилых домов на участках, выделенных под индивидуальное жилищное строительство. Общая площадь составила 20 773 квадратных метра. «Всего за девять месяцев 2023 года таких домов поставлено на учёт 1 202 общей площадью 142 646 «квадратов», – сообщила сотрудник отдела ведения ЕГРН и повышения качества ЕГРН Екатерина Шпакова.

Жилых домов на садовых участках в сентябре 2023 года поставлено на учёт 24, общая площадь – 2 302 квадратных метра. За девять месяцев 2023 года общее количество домов – 242, общая площадь – 20 972 квадратных метра.

Итого в сентябре 2023 года общее количество жилых домов на участках, выделенных под индивидуальное жилищное строительство, и садовых участках, поставленных на кадастровый учёт, составляет 200, общая площадь составляет 23 075 «квадратов», а с начала 2023 года общее количество домов – 1 444, общей площадью – 163 618 квадратных метров.

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