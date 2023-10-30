Подводный мир озёр Себежского района изучили учёные из МГУ

16:20, 30 октября 2023, ПАИ

Завершилась очередная совместная экспедиция сотрудников кафедры ихтиологии МГУ и национального парка «Себежский», сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

В работе экспедиции принимали участие сотрудники и аспиранты кафедры ихтиологии МГУ, а также волонтёры с биологического факультета. Они продолжили начатые ранее исследования ихтиофауны озёр Себежское, Ороно, Нечерица и Осыно.

Собран обширный научный материал, в том числе по судаку, лещу, щиповке и окуню. Кроме того, были продолжены мониторинговые исследования видового состава ихтиофауны озёр национального парка «Себежский». По результатам работ планируется выпуск сразу нескольких научных статей.

В перерывах между обловами участники экспедиции провели урок по профориентированию в школе деревни Кузнецовка. Учёные кафедры ихтиологии МГУ рассказали ребятам о научных направлениях в биологии и о работе ихтиологов.

Следующая экспедиция запланирована на весну 2024 года. Кафедра ихтиологии приглашает всех желающих принять в ней участие.