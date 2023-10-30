Участок улицы Максима Горького временно перекроют в Пскове
Участок улицы Максима Горького временно перекроют для движения в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.
Так, в связи с проведением работ по ремонту инженерных сетей будет закрыто движение для транспорта на участке улицы Максима Горького от Рижского проспекта до улицы Конной с 30 октября по 11 ноября.
Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.
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