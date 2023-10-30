Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский предприниматель рассказал, за сколько купил уникальный рецепт пончиков

Основатель псковской пекарни «Панапончик» Евгений Лобан купил за 30 тысяч рублей уникальный рецепт и технологию по созданию пончиков у московского предпринимателя. Об этом он рассказал в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

У пончика посередине должна быть белая полоска. Фото: ПАИ

Он также отметил, что купил в Санкт-Петербурге немецкую машину, которая автоматически переворачивает пончики. «В итоге рецептура мне не очень подошла, этот аппарат по размеру не подходит и все это не то. Аппарат, который я купил за 450 тысяч, в итоге продал за 250 тысяч», – сказал Евгений Лобан.

«Я приехал в Псков и совместил знания двух рецептов: московские и питерские. На тот момент у меня уже начинает получаться что-то такое, что я именно хочу и по вкусу, что это хороший продукт», – добавил гость студии.

Стоит подчеркнуть, что рецептура с тех пор осталась практически такой же.

«Все гениальное – просто. Нет какой-то уникальности. Просто ты используешь качественные ингредиенты, которые хранились нормально, и все будет в итоге качественно и хорошо», – отметил он.

Он заметил, что у пончика посередине должна быть белая полоска. «Это знак того, что пончик правильно приготовлен, правильно пожарен. Он должен быть круглый, красивый, темный с двух сторон и посередине белый», – рассказал гость студии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 октября 2023

Псковский омбудсмен почтил память жертв политических репрессий
30 октября 2023

Магистральные сети строят в деревне Борисовичи Псковского района
30 октября 2023

Дмитрий Быстров объяснил причины перебоев с водоснабжением в Острове-2
30 октября 2023

На две ночи перекроют движение на улице Алмазной в Пскове
30 октября 2023

Перспективы совместных проектов обсудили в ПсковГУ с преподавателями из Эфиопии
30 октября 2023

Итоги дня. 30 октября 2023 года
30 октября 2023

Как псковские пончики пережили пандемию, рассказал основатель псковской пекарни
30 октября 2023

Студенческое медиа ПсковГУ вошло в тройку призёров всероссийского конкурса

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...