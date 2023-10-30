Псковский предприниматель рассказал, за сколько купил уникальный рецепт пончиков

17:39, 30 октября 2023, ПАИ

Основатель псковской пекарни «Панапончик» Евгений Лобан купил за 30 тысяч рублей уникальный рецепт и технологию по созданию пончиков у московского предпринимателя. Об этом он рассказал в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Он также отметил, что купил в Санкт-Петербурге немецкую машину, которая автоматически переворачивает пончики. «В итоге рецептура мне не очень подошла, этот аппарат по размеру не подходит и все это не то. Аппарат, который я купил за 450 тысяч, в итоге продал за 250 тысяч», – сказал Евгений Лобан.

«Я приехал в Псков и совместил знания двух рецептов: московские и питерские. На тот момент у меня уже начинает получаться что-то такое, что я именно хочу и по вкусу, что это хороший продукт», – добавил гость студии.

Стоит подчеркнуть, что рецептура с тех пор осталась практически такой же.

«Все гениальное – просто. Нет какой-то уникальности. Просто ты используешь качественные ингредиенты, которые хранились нормально, и все будет в итоге качественно и хорошо», – отметил он.

Он заметил, что у пончика посередине должна быть белая полоска. «Это знак того, что пончик правильно приготовлен, правильно пожарен. Он должен быть круглый, красивый, темный с двух сторон и посередине белый», – рассказал гость студии.