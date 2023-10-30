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Происшествия

Пскович обокрал друга, которого знал около 50 лет

Житель Пскова украл 120 тысяч рублей у друга, с которым знаком около 50 лет. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Пскович обокрал друга, которого знал около 50 лет. Фото: ПАИ

Так, пскович попросил своего друга открыть банковскую карту на свое имя, так как сам имел проблемы с судебными приставами. Тот, ничего не подозревая, согласился помочь другу, с которым знаком уже около 50 лет, и передал ему банковскую карту.

После этого, получив доступ к банковскому приложению, пскович перевел с кредитной карты на свою деньги друга в сумме более 120 тысяч рублей, оставив на него долг по кредиту.

Теперь псковичу грозит наказание за совершение преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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