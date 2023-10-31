Уроженка Пскова потеряла паспорт и внезапно вышла замуж за египтянина

10:42, 31 октября 2023, ПАИ

Прокуратура Красносельского района Петербурга направила иск в суд по факту заключения фиктивного брака между жительницей Санкт-Петербурга и гражданином Египта Мустафой Мохаммедом, сообщает телеканал «78».

Согласно паспортным данным девушки, которые публикует петербургское издание «78», родной город девушки – Псков.

«За неделю до подачи заявления в ЗАГС потеряла паспорт, в день бракосочетания новый паспорт ещё не успела оформить. Семейные узы зарегистрированы на основании утерянного женщиной паспорта. Брак заключён фиктивно, чтобы иностранец получил гражданство Российской Федерации», – рассказали в прокуратуре.

Надзорное ведомство направило в суд заявление о признании брака недействительным.