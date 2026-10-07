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Происшествия

Беспилотная опасность объявлена в Псковской области

Беспилотную опасность объявили в Псковской области сегодня, 7 октября. Сообщение об этом опубликовали в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону на платформе MAX.

Фото: ПАИ

«Внимание! Объявлена беспилотная опасность на территории Псковской области. Возможны перебои связи и интернета. Сохраняйте спокойствие», – говорится в сообщении.

Отметим, что любую информацию о наблюдении либо падении БПЛА следует незамедлительно сообщать по телефону 112 или (8 8112) 72-52-00.

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