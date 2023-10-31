60-летие празднует директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев

09:32, 31 октября 2023, ПАИ

День рождения празднует художественный руководитель – директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев сегодня, 31 октября. Ему исполнилось 60 лет. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Режиссёр кино и театра, продюсер, сценарист, общественный деятель, обладатель многочисленных призов и премий, с 2015 года он возглавляет Псковский театр драмы.

«Всего за несколько лет руководства Дмитрия Месхиева театр вышел на уровень ведущих региональных театров России, а в 2021 году получил и федеральный статус. Он привлёк в Псков ярких представителей нового поколения режиссуры, усилил труппу, расширил репертуарную афишу, наполнив её спектаклями разных жанров – от беби-постановок до кабаре. Это стало залогом успешного прорыва театра – Псковский театр драмы сегодня приковывает внимание профессионального сообщества и зрителей всей страны, получая престижные награды и приглашения на фестивали», – отметили в театре.

Дмитрий Месхиев награждён орденом Дружбы (2021) за «заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», удостоен звания заслуженного деятеля искусств России (2006). Кроме того, он состоит в Европейской киноакадемии, Оскаровском комитете России и других кинематографических и театральных органах и организациях, а также является членом Совета Ассоциации национальных театров России и одним из инициаторов её создания и занимает должность советника первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака.

«Но лучше всего о Месхиеве – культурном деятеле говорят зрительская любовь к его фильмам и спектаклям и аншлаги в залах Псковского театра драмы. В творческой биографии режиссёра более 20 фильмов («Свои», «Американка», «Над темной водой», «Человек у окна», «Батальонъ» и другие), отмеченных многочисленными призами и премиями российских и международных кинофестивалей, и спектакли «Сережа очень тупой», «Постой, паровоз!» и «Случайный вальс», любимые публикой. Скоро репертуар пополнит ещё один драматический спектакль художественного руководителя – «Мой не мой» на большой сцене», – подчеркнули в театре.

Сотрудники драмтеатра поздравили Дмитрия Месхиева с 60-летием, пожелали ему крепкого здоровья, новых творческих побед и свершений.

Напомним, что Дмитрий Месхиев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал о развитии театра. Видеозапись доступна по ссылке.