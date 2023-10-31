Фантастический SMS-таргет и где он обитает: Tele2 предложила псковским бизнесменам инструменты для развития

12:41, 31 октября 2023, ПАИ

Если беседовать о работе, то лучше всего это делать во время бизнес-завтрака в тихом отеле в историческом центре Пскова. Более комфортных декораций придумать невозможно. Это важно, особенно если следующие 60 минут предстоит концентрироваться на теме запуска рекламной кампании на основе аналитики big data (большого объёма данных).

Предваряя питчинг коллеги, директор псковского филиала Tele2 Сергей Мартынов констатировал, что в последнее время российский бизнес вынужден развиваться в условиях стремительно меняющихся обстоятельств. «И у компании Tele2 есть множество решений и инструментов для развития вашего бизнеса, – обратился Сергей Мартынов к псковским коллегам. – Думаю, то, что вы сегодня услышите, пригодится в вашем деле».

После слово взял руководитель отдела по работе с государственным сектором и крупными корпоративными клиентами макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Алексей Маковский. Он пояснил, что big data определяется тремя компонентами: объёмом данных свыше 150 Гб в сутки, скоростью их обработки и разнообразием. Данные могут быть структурированными и неструктурированными. Речь идет о текстах, аудио, видео и фотоматериалах.

И ещё одна важная деталь – сноска из презентации о том, что 90% (!) трафика в рунете составляет мобильный интернет. Смартфоны победили! К тому же каждый пользователь интернета в России в возрасте от 16 до 64 лет проводит в сети 7 часов 50 минут. Разумеется, каждый оставляет цифровой след. Вы, конечно, замечали, что сеть любезно подкидывает рекламу того товара или услуги, которые вы недавно гуглили. Не будем разбирать этот механизм, но поговорим о сходных инструментах, которые региональный бизнес может точечно, а потому успешно применять для собственной рекламы. Так вот, этот самый цифровой след (пол, возраст, средний чек, места притяжения, интересы и проч.) в неструктурированном, хаотичном виде «плещется» в data lake. Компания Tele2 с помощью математических моделей составляет из этих данных понятную, структурированную картину. Проще говоря, получает портрет целевой аудитории.

«У Tele2 есть платформа для SMS-таргета – это веб-интерфейс, который как раз создан для структурирования множества разрозненных данных, – пояснил Алексей Маковский. – Эти знания позволяют управлять SMS-рассылками, чтобы привлекать новых клиентов или заинтересовывать уже существующих. Если коротко, мы помогаем запустить эффективную рекламную кампанию».

Для этого сначала определяется профиль кандидата – те самые позиции – пол, возраст, интересы, доход. «Всё это происходит безусловно в обезличенном виде», – подчеркнул спикер, опережая возможные вопросы о сохранности частной жизни абонентов.

Задача заказчика – составить текст для SMS (можно добавить ссылку на сайт/промокод/контакты). Tele2 проводит рассылку SMS подходящим абонентам, тем, кто может заинтересоваться именно этим товаром или услугой. Затем остаётся только рассчитать конверсию: понять, насколько эффективной оказалась рассылка – сколько клиентов дали обратную связь, перешли на сайт, воспользовались промокодом из SMS.

«Среди наших клиентов – автосалон в Мурманской области, они выбирали для рассылки клиентов с интересами в виде рыбалки и охоты, а не прицельно автолюбителей, потому что у автосалона стоял план по продаже кроссоверов, а ценители такого отдыха часто добираются к нужному месту по бездорожью. Есть похожая история и с сетью стоматологических клиник. Самый высокий отклик на рассылку демонстрировали клиенты, интересующиеся фитнесом, потому что эти люди, как правило, следят не только за телом, но и за состоянием улыбки», – привел любопытные примеры настройки рассылок Алексей Маковский.

Эффективность инструмента SMS-рассылок, настроенных по таргетам, подтверждается десятками успешных кейсов. К примеру, магазин обуви, заказавший в Tele2 рассылку на 10 тысяч SMS, выделил на это 30 тысяч рублей, а заработал в результате в четыре раза больше. Мебельный магазин за рассылку SMS с промокодом на скидку заплатил 80 тысяч рублей, а получившие эти SMS клиенты оставили в кассе магазина почти 1,5 млн рублей. Как говорится, вместо тысячи слов.

«Статистически SMS-канал остаётся самым эффективным, даже если кажется, что SMS «всем надоели и их никто не читает», – прокомментировал Алексей Маковский реплики на эту тему.

SMS-рассылка позволяет не только прорекламировать свой бизнес, но также найти подходящих кандидатов на линейные позиции. «Сейчас всё сложнее подобрать людей, особенно если речь идёт о массовом подборе персонала, – констатировал спикер. – Но теперь в этом помогает наш HR-таргет. Один показательный пример: крупный банк сделал рассылку на 3 тысячи SMS, откликнулись 245 человек, в итоге заказчик закрыл все вакансии консультантов, потому что соискателей было даже больше необходимого. Рассылка обошлась банку в 10 тысяч рублей. Уверяю, за эти деньги ни одно кадровое агентство не станет подбирать персонал».

Алексей Маковский упомянул также об интернет-рекламе через выгрузку сегментов аудитории в личный кабинет на «Яндексе», в «ВКонтакте» или MyTarget, а также о рекламе через звонки целевой аудитории. Этот инструмент, в частности, актуален для бизнеса, где немного клиентов, сумма сделки большая и важно поговорить лично, чтобы помочь с выбором. Такой формат рекламных кампаний популярен среди банков, агентств по недвижимости, застройщиков.

«В этом случае мы загружаем в АТС заказчика «маскированные» номера телефонов, и он либо «вручную», либо с помощью роботов обзванивает своих клиентов, – пояснил псковским бизнесменам Алексей Маковский. – Всё законно, мы соблюдаем закон о связи, поэтому персональных данных нигде нет, в SMS-таргет попадают только абоненты, которые при покупке сим-карты дали согласие на получение рекламных сообщений».

На презентацию цифрового инструментария от Tele2 собрались без малого 30 представителей разных сфер псковского бизнеса, и отклик у аудитории был самый живой. Предприниматели интересовались нюансами настройки SMS-рассылки, голосовыми звонками и конверсией подобной рекламной кампании.

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