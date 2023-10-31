Валентина Понизовская избрана главой Красногородского муниципального округа

13:05, 31 октября 2023, ПАИ

Валентина Понизовская избрана главой Красногородского муниципального округа. Об этом пишет районная газета «Заря».

На тайное голосование по избранию главы Красногородского муниципального округа Собранию депутатов Красногородского муниципального округа конкурсной комиссией было предложено две кандидатуры: Светлана Козлова и Валентина Понизовская.

Все 15 депутатов единогласно поддержали кандидатуру Валентины Понизовской.

По итогам голосования главой Красногородского муниципального округа была избрана Валентина Понизовская.

Она родилась в 1962 году в деревне Курцево Красногородского района. В 2006 году окончила Современную гуманитарную академию по специальности «экономика». С февраля 1981 года по апрель 1987 года работала старшим бухгалтером в Опочецком отделении Госбанка. С декабря 1987 года по ноябрь 1988 года работала контролером-ревизором в финансовом отделе Красногородского райисполкома. С ноября 1988 года по март 2000 года – управляющая отделением Агропромбанка. С апреля 2000 года по январь 2008 года работала заведующей универсальным филиалом Опочецкого отделения Сбербанка.

В 2008 году принята на работу в администрацию Красногородского района первым заместителем главы администрации района – начальником отдела по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям, использованию природных ресурсов.

В 2013 избрана главой Красногородского района.

9 сентября 2018 года была переизбрана главой Красногородского района на второй срок.