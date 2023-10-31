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Политика

Валентина Понизовская избрана главой Красногородского муниципального округа

Валентина Понизовская избрана главой Красногородского муниципального округа. Об этом пишет районная газета «Заря».

Валентина Понизовская избрана главой Красногородского муниципального округа. Фото: ПАИ

На тайное голосование по избранию главы Красногородского муниципального округа Собранию депутатов Красногородского муниципального округа конкурсной комиссией было предложено две кандидатуры: Светлана Козлова и Валентина Понизовская.

Все 15 депутатов единогласно поддержали кандидатуру Валентины Понизовской.

Фото здесь и далее: районная газета «Призыв».

По итогам голосования главой Красногородского муниципального округа была избрана Валентина Понизовская.

Она родилась в 1962 году в деревне Курцево Красногородского района. В 2006 году окончила Современную гуманитарную академию по специальности «экономика». С  февраля 1981 года по апрель 1987 года работала старшим бухгалтером в Опочецком отделении Госбанка. С декабря 1987 года по ноябрь 1988 года работала контролером-ревизором в финансовом отделе Красногородского райисполкома. С ноября 1988 года по март 2000 года – управляющая отделением Агропромбанка. С апреля 2000 года по январь 2008 года работала заведующей универсальным филиалом Опочецкого отделения Сбербанка. 

В 2008 году принята на работу в администрацию Красногородского района первым заместителем главы администрации района – начальником отдела по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям, использованию природных ресурсов.

В 2013 избрана главой Красногородского района.

9 сентября 2018 года была переизбрана главой Красногородского района на второй срок.

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