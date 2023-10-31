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Политика

Александр Котов поздравил Юрия Ильина с вступлением в должность главы Опочецкого муниципального округа

Юрий Ильин принёс присягу и вступил в должность главы Опочецкого муниципального округа. В торжественной церемонии принял участие председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Юрий Ильин принёс присягу и вступил в должность главы Опочецкого муниципального округа. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Так же, как глава муниципального округа не может работать без поддержки губернатора, правительства и законодательного органа, так же и областные власти не могут работать, не опираясь на руководителей муниципальных органов. Это очень важно, и я хочу это подчеркнуть – если правильно выстраивать это взаимодействие, поверьте, мы с вами в состоянии решать самые острые и самые насущные проблемы», – сказал Александр Котов и пожелал избранному главе Юрию Ильину всегда ставить во главу угла надежды и чаяния жителей района.

Напомним, что по результатам тайного голосования на сессии окружного Собрания кандидатуру Юрия Ильина поддержали 13 депутатов из 14 присутствующих.

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