Почти 600 тысяч рублей заплатит великолучанин за нарушение ПДД

14:10, 31 октября 2023, ПАИ

552 370 рублей заплатит великолучанин, по вине которого произошло ДТП. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина, находясь за рулём машины, не уступил дорогу приближающемуся слева автомобилю, за рулём которого находилась женщина. Произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП женщине были причинены телесные повреждения, которые нанесли средний тяжести вред здоровью.

Постановлением Великолукского районного суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.24 КоАП РФ. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Кроме того, в пользу пострадавшей взысканы в счёт возмещения вреда 92 370 рублей, а также компенсация морального вреда в размере 450 000 рублей.