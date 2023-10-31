Валентина Понизовская вступила в должность главы Красногородского муниципального округа

16:25, 31 октября 2023, ПАИ

Валентина Понизовская принесла присягу и вступила в должность главы Красногородского муниципального округа. Об этом сообщает районная газета «Заря».



Фото: Газета «Заря»



Фото: Газета «Заря»



Фото: Газета «Заря»



Фото: Газета «Заря»



Фото: Газета «Заря»









В торжественной церемонии приняли участие заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный, заместитель председателя областного Собрания депутатов Виктор Остренко, главы районов Псковской области, депутаты Собрания Красногородского муниципального округа, представители общественности, духовенства и средств массовой информации.

Напомним, что по результатам тайного голосования на сессии окружного Собрания кандидатуру Валентины Понизовской поддержали 15 депутатов из 15 присутствующих.