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Политика

Валентина Понизовская вступила в должность главы Красногородского муниципального округа

Валентина Понизовская принесла присягу и вступила в должность главы Красногородского муниципального округа. Об этом сообщает районная газета «Заря».

  • Валентина Понизовская принесла присягу
    Фото: Газета «Заря»
  • Валентина Понизовская принесла присягу
    Фото: Газета «Заря»
  • Валентина Понизовская принесла присягу
    Фото: Газета «Заря»
  • Валентина Понизовская принесла присягу
    Фото: Газета «Заря»
  • Валентина Понизовская принесла присягу
    Фото: Газета «Заря»

В торжественной церемонии приняли участие заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный, заместитель председателя областного Собрания депутатов Виктор Остренко, главы районов Псковской области, депутаты Собрания Красногородского муниципального округа, представители общественности, духовенства и средств массовой информации.

Напомним, что по результатам тайного голосования на сессии окружного Собрания кандидатуру Валентины Понизовской поддержали 15 депутатов из 15 присутствующих.

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