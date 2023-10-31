Сотни мероприятий пройдут в Псковской области к 100-летию со дня рождения Александра Матросова

17:31, 31 октября 2023, ПАИ

Благоустройство территорий, ремонт и реставрация памятных мест, обширная культурно-просветительская программа – так Псковская область готовится к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова, который будет отмечаться в следующем году. Реализацию основных мероприятий по подготовке к юбилейной памятной дате обсудили на заседании организационного комитета во вторник, 31 октября, под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Глава региона подчеркнул, что несмотря на то, что памятная дата ещё впереди, несколько подготовительных мероприятий уже реализовано. В частности, приведена в порядок территория вокруг мемориала на месте гибели Александра Матросова в деревне Чернушки Локнянского района.

В рамках подготовки к юбилею планируется уделить внимание памятным местам в Великих Луках, связанным с именем героя. В первую очередь, это памятник Александру Матросову в центре города авторства Вучетича. Монумент открыт в 1954 году, и с тех пор его ни разу капитально не ремонтировали. В благоустройстве нуждается и территория, прилегающая к мемориальной зоне. По решению губернатора некоторые работы будут проведены с использованием средств муниципального бюджета. Также будет проработан вопрос привлечения бизнеса к реализации ряда мероприятий.

Кроме того, на рассмотрении в Министерстве культуры РФ находится заявка на финансирование капитального ремонта Краеведческого музея Великих Лук. Необходимая проектно-сметная документация разработана. Губернатор выразил готовность провести переговоры с руководством ведомства, чтобы проект получил поддержку федерального центра.

Отдельно губернатор остановился на некоторых наиболее масштабных патриотических и культурно-просветительских мероприятиях, которые запланированы к проведению в регионе. Это военно-патриотический маршрут, объединяющий имена героев, внёсших вклад в военные победы России. Кроме того, запланировано проведение краеведческой конференции, конкурса юных художников, межрегионального фестиваля патриотической песни и реконструкции боя Матросова.

Только по линии образования для молодёжи будет подготовлено около 200 мероприятий, которые в основном ориентированы на школьников. В числе ключевых – единый классный час «Легендарный рядовой» в рамках «Разговоров о важном» и региональная военно-спортивная игра «Юнармия». На территории Псковской области пройдут 145 разных тематических культурных программ и проектов – исторические квесты, выставки, конкурсы детского творчества, просветительские акции, уроки мужества, викторины, вечера памяти.

Михаил Ведерников предложил также на основе экспонатов Великолукского музея сформировать временную выставку, посвящённую Александру Матросову, для работы в крупных городах региона.

«Сегодня, когда подвиг советского народа и нашей страны в Великой Отечественной войне пытаются перечеркнуть, отменить, забыть, нам особенно важно чтить своих героев и достойно относиться к местам памяти. Наша молодёжь должна расти на правильных примерах. К счастью, их в истории нашей страны очень и очень много», – заключил Михаил Ведерников.

Напомним, во время Великой Отечественной войны, 27 февраля 1943 года, Александр Матросов под деревней Чернушки совершил бессмертный подвиг. 19-летний советский солдат, закрыв своей грудью амбразуру немецкого дзота, защитил идущих в бой товарищей и помешал наступлению немцев. За подвиг Александр Матросов был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.