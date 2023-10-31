Вопросы межвузовского сотрудничества обсудили студенты ПсковГУ и курсанты Псковского ФСИН

18:26, 31 октября 2023, ПАИ

Объединённый совет обучающихся ПсковГУ встретился с курсантами совета обучающихся Псковского филиала ФСИН России, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

Участники диалога познакомились с направлениями деятельности советов, обсудили совместные мероприятия и возможности межвузовского сотрудничества. В мероприятии приняла участие проректор по работе с молодёжью Светлана Воднева.

Уже состоялось несколько встреч и совместных мероприятий, в том числе выезд в приют «Лесопилка» и посещение первой игры студенческой лиги КВН.

В вузе напомнили, что Объединённый совет обучающихся ПсковГУ (ОСО ПсковГУ) – орган студенческого самоуправления университета, созданный для защиты и реализации прав и интересов обучающихся ПсковГУ, каждый из которых является членом студенческого самоуправления.