Комитет семей воинов Отечества приглашает псковичей на мастер-класс

09:27, 01 ноября 2023, ПАИ

Региональный комитет семей воинов Отечества вместе с Псковской региональной общественной организацией «Альт» приглашает на мастер-класс в честь Дня народного единства. Мастер-класс пройдет 3 ноября в 16:00 в Пскове по адресу: ул. Михайловская, д. 1. Об этом ПАИ сообщили в региональном штабе комитета семей воинов Отечества.

На мастер-классе у детей будет возможность раскрасить имбирные пряники для бойцов СВО, а также написать письма воинам и нарисовать для них рисунки. Взрослым предлагается помочь в плетении маскировочных сетей.

Запись через личное сообщение председателю регионального комитета семей воинов Отечества Марии Филоновой, тел. 8 906 220 9391.

Количество мест ограничего, отметили организаторы.