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Общество

Псковские писатели приглашают детей и их родителей отправить письма участникам СВО

Псковское региональное отделение Союза писателей России приглашает присоединиться к акции «Письмо солдату» школы, детские сады, школы-интернаты, учреждения внешкольного образования, а также всех неравнодушных детей и их родителей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе отделения.

Здесь и далее фото регионального отделения Союза писателей России

Более 150 писем от детей Псковской области уже передано бойцам поэтом и волонтером Инной Кучеровой. Сбор писем проводился во время литературных выступлений поэтов Донбасса в Псковской области, а также на фестивале исторической поэзии «Словенское поле 2023» 18-20 августа в Пскове и Изборске. Также к акции присоединились дети, отдыхавшие в загородном оздоровительном лагере «Звездный», и воспитанники печорского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Детские письма можно передать в Псковское региональное отделение Союза писателей России по адресу Псков, Ленина, д. 3 не позднее 5 декабря. Также по вопросу подготовки и передачи писем с инициаторами акции можно связаться в официальной группе литературно-просветительского проекта «Позывной — Россия!» в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/pozyvnoj_rossiya.

Полученные письма Инне Кучеровой отдадут 8 декабря в Москве на презентации книги «Позывной — Россия!», изданной по итогам реализации одноимённого литературно-просветительского проекта, а затем детские послания передадут бойцам в зоне СВО. 

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