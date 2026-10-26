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Общество

Рособрнадзор предложил расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2027 год

Расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) на 2027 год предложили Минпросвещения России и Рособрнадзор. Проекты совместных приказов опубликованы на официальном сайте ведомства.

Фото: ПАИ

Досрочный период ЕГЭ планируют провести с 19 марта по 19 апреля, основной – с 1 июня по 9 июля, дополнительный – с 3 по 24 сентября.

Основной период откроют 1 июня экзамены по истории, литературе и химии. 4 июня пройдёт ЕГЭ по русскому языку, 7 июня – по математике базового и профильного уровней. 10 июня выпускники смогут сдать обществознание и физику, 15 июня – биологию, географию и письменную часть экзамена по иностранным языкам. 18 и 19 июня запланированы ЕГЭ по информатике и устная часть по иностранным языкам. Резервные дни предусмотрены с 21 по 26 июня. 8 и 9 июля все выпускники текущего года по желанию смогут пересдать один из сдававшихся предметов.

ОГЭ для девятиклассников также разделили на три периода: досрочный (с 20 апреля по 14 мая), основной (с 2 июня по 5 июля) и дополнительный (с 2 по 24 сентября).

Основной период ОГЭ начнётся 2 июня с экзамена по математике. 5 июня пройдут испытания по информатике и иностранным языкам, 11 июня – по русскому языку. 8, 16 и 21 июня назначены экзамены по всем предметам, кроме русского языка и математики. Резервные сроки установлены с 28 июня по 5 июля.

Общественное обсуждение проектов приказов продлится до 10 ноября 2026 года.

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