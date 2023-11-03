Псков стал одним из самых популярных направлений для праздничных поездок в ноябре

13:56, 01 ноября 2023, ПАИ

Псков вошёл в топ-10 самых популярных направлений для поездок по России на ноябрьские праздники. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» и сервиса электронных платежей ЮMoney.

«Санкт-Петербург стал самым популярным направлением для поездок на ноябрьские праздники. Второе место занимает Москва, на третьем – Казань. Также в десятку городов вошли Нижний Новгород, Минск, Ярославль, Сочи, Тула, Псков и Калининград», – отметили аналитики.

Из-за непродолжительного срока выходных россияне обычно выбирают для поездок соседние города. По данным исследования, туристы тратят на аренду жилья на 58 % больше и чаще выбирают путешествия на автобусах.

«Жители Москвы любят ездить в Нижний Новгород, Ярославль, Тулу. Жители Санкт-Петербурга – в Псков. Именно поэтому эти города и вошли в десятку популярных на праздники», – отметил гендиректор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.