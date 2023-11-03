«Мы приготовили много интересного»: Михаил Ведерников пригласил подписчиков посетить стенд Псковской области на выставке «Россия»

13:54, 01 ноября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале пригласил подписчиков посетить стенд региона на выставке ​«Россия» на ВДНХ в Москве.

«Приглашаю всех на Международную выставку-форум «Россия», которая откроется в Москве на ВДНХ в День народного единства. Псковская область подготовила свою экспозицию, где посетители смогут прикоснуться к древней истории, познакомиться с прошлым и настоящим нашей земли. Узнать, где начинается Россия, и почувствовать настоящий «русский дух». Мы приготовили много интересного. Уверен, что никто не останется равнодушным. До встречи в Москве», – написал губернатор.

Выставка-форум «Россия» откроется 4 ноября на территории самого большого, 75-го павильона ВДНХ.

Псковская область станет активным участником и «Ярмарки регионов», где представит свои имиджевые изделия, изделия народных художественных промыслов, ремесел и локальных брендов. На фермерской ярмарке в павильоне ВДНХ № 45 свою продукцию представят и наиболее известные продовольственные бренды Псковской области.

Выставка-форум «Россия» будет проходить по решению президента РФ Владимира Путина и продлится до середины апреля 2024 года. Свои экспозиции готовят все 89 российских регионов. Они расскажут о важнейших достижениях в разных отраслях за последние годы.