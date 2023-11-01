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Общество

Псковичи могут добровольно сдать оружие за вознаграждение

Жители Псковской области могут сдать зарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества за вознаграждение. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Псковичи могут добровольно сдать оружие за вознаграждение. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Порядок сдачи зарегистрированного оружия определён постановлением правительства Псковской области от 15 июля 2022 года № 52 «О выплате денежного вознаграждения».

Право на выплату денежного вознаграждения имеют россияне, лица без гражданства, а также иностранные граждане, достигшие 18 лет, проживающие на территории Псковской области, сдавшие зарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества на утилизацию.

Для принятия решения о выплате денежного вознаграждения необходимо обратиться в органы внутренних дел или подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства.

Размеры денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу на утилизацию зарегистрированного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ составляют до 3000 рублей.

Ранее сообщалось, что выплату за добровольную сдачу оружия увеличат в Псковской области.

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