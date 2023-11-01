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Общество

Рецепт псковского раствора от холеры опубликовал региональный архив

Рецепт раствора от холеры опубликовал Государственный архив Псковской области в своем телеграм-канале. Сначала сотрудники архива предложили подписчикам разгадать загадку, для чего могла использоваться эта смесь.

«1 фунт соды растворяют в 4-х ведрах воды, прибавляя затем туда 5 фунтов соснового дегтя, хорошенько мешая до тех пор, пока деготь не растворится», – такой состав обнаружился в постановлении Псковской городской Думы за 1905 год. 

Документ «о мерах предосторожности на случай появления холеры» приводит этот рецепт как «средство для обеззараживания белья». Из материалов следует, что в приготовленном растворе белье следовало вымачивать в течение трех часов, затем кипятить и уже после этого стирать привычным способом. 

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