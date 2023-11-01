Самые загруженные часы в МФЦ в Пскове назвала его руководитель

16:09, 01 ноября 2023, ПАИ

Самые загруженные часы в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области назвала его руководитель Ольга Степанова в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 1 ноября.

По словам Ольги Степановой, за три квартала текущего года среднее время ожидания в очереди по всем отделам МФЦ составило семь минут. Она также отметила, что сотрудники стараются придерживаться нормативов обслуживания – не более 15 минут. Однако окончательно от очередей избавиться не удаётся, отметила она. Самые часы пик – это с 12:00 до 15:00. Самый загруженный период года – осень-зима. Особенно перед наступлением Нового года, отметила гостья эфира.

«Мы ведём борьбу с очередями. Мы создали дополнительные отделы – офисы приёма граждан, чтобы не было столкновения граждан в одном месте и не возникала очередь. В этом году мы открыли в Fjord Plaza отдел «Мои цифровые документы», где ведётся приём по предварительной записи. Созданы три окна по приёму документов на бумажных носителях и три окна – сектора пользовательского сопровождения. Кроме того, существует возможность оказания услуг в Центрах занятости населения Пскова – два окна. Есть две площадки в ТК «Гулливер». Ещё в налоговой на Яна Фабрициуса, 2 есть окно для бизнеса. Ещё два рабочих места открыто в фонде «Защитники Отечества», где в первую очередь оказываются услуги по предоставлению помощи гражданам, которые принимают участие в СВО, и их семьям», – подчеркнула Ольга Степанова.