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Общество

Банк России выпустит новую памятную монету с символикой российского региона

Банк России выпустит памятную десятирублевую монету «Омская область». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Банка России.

Фото: пресс-служба Банка России

Монета имеет форму круга диаметром 27,0 мм. Монета комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца.

На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты на кольце по окружности расположены надписи: в верхней части — «БАНК РОССИИ», в нижней части — «2023». Слева и справа на внешнем кольце расположены изображения ветвей лавра и дуба соответственно, элементы изображения которых переходят на диск. В центре диска расположены число «10» и надпись «РУБЛЕЙ» под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «10» и надписи «РУБ», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части диска расположен товарный знак Московского монетного двора.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение герба Омской области; на кольце по окружности имеются надписи, разделенные точками: в верхней части — «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», в нижней части — «ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ».

Тираж монеты — миллион экземпляров.

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