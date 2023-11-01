На 6,5% выросли перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге

21:42, 01 ноября 2023, ПАИ

143,5 млн пассажиров было перевезено на Октябрьской железной дороге в январе – октябре 2023 года, что на 6,5 % превышает показатели аналогичного периода 2022 года, сообщили ПАИ в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

Из числа перевезённых пассажиров 126,3 млн составили пассажиры пригородного сообщения (+5,9 %), 17,2 млн – пассажиры дальнего следования (+11,2 %).

Пассажирооборот по итогам десяти месяцев вырос на 9,3 % и составил 17,5 млрд пассажиро-километров, в том числе в пригородном сообщении – 4,8 млрд пассажиро-километров (+5,8 %), в дальнем следовании – 12,7 млрд пассажиро-километров (+10,6 %).

В октябре этого года было перевезено 14,9 млн пассажиров, что на 6,3 % выше уровня октября прошлого года. Из них в пригородном сообщении – 13,3 млн пассажиров (+4,6 %), в дальнем следовании – 1,6 млн пассажиров (+24,2 %).

Пассажирооборот в октябре составил 1,6 пассажиро-километров, что на 16,9 % больше, чем в прошлом октябре. В пригородном сообщении пассажирооборот составило 500 млн пассажиро-километров (+5,9 %), в дальнем следовании – более 1,1 млрд пассажиро-километров (+22,6 %).