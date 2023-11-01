Лекцию о диагностике и лечении инсульта прочитали студентам ПсковГУ

21:54, 01 ноября 2023, ПАИ

Лекцию для студентов ПсковГУ, а также медработников и учащихся Псковского медицинского колледжа прочитала руководитель Регионального сосудистого центра Алла Азарова в рамках образовательного проекта, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с инсультом, который ежегодно отмечается 29 октября.

Лекция была посвящена основным моментам диагностики, современным методам лечения и профилактике острого нарушения мозгового кровообращения. Инсульт является одним из наиболее распространённых и опасных заболеваний, связанных с нарушением мозгового кровообращения. Лектор акцентировала внимание на важности здорового образа жизни, регулярных физических нагрузок, правильного питания и контроля артериального давления.