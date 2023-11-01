Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Лекцию о диагностике и лечении инсульта прочитали студентам ПсковГУ

Лекцию для студентов ПсковГУ, а также медработников и учащихся Псковского медицинского колледжа прочитала руководитель Регионального сосудистого центра Алла Азарова в рамках образовательного проекта, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

Фото: ПсковГУ

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с инсультом, который ежегодно отмечается 29 октября.

Лекция была посвящена основным моментам диагностики, современным методам лечения и профилактике острого нарушения мозгового кровообращения. Инсульт является одним из наиболее распространённых и опасных заболеваний, связанных с нарушением мозгового кровообращения. Лектор акцентировала внимание на важности здорового образа жизни, регулярных физических нагрузок, правильного питания и контроля артериального давления.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 ноября 2023

Лекцию о диагностике и лечении инсульта прочитали студентам ПсковГУ
01 ноября 2023

На 6,5% выросли перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге
01 ноября 2023

Региональный эндокринологический центр появится в Псковской области
01 ноября 2023

Преподаватели из Китая провели традиционную чайную церемонию в ПсковГУ
01 ноября 2023

Движение грузового транспорта ограничат на региональной дороге в Стругокрасненском районе
01 ноября 2023

Молодые художники выставили пленэрные работы в Псковском колледже искусств
01 ноября 2023

Итоги дня. 1 ноября 2023 года
01 ноября 2023

ФОТОФАКТ. Весенний гриб обнаружили в Себежском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...